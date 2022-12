«Apropos» – der tägliche Podcast «Herz gebrochen, Konto leer, und man schämt sich vor sich selbst»

Was früher Heiratsschwindel war, ist heute digitaler «Romance Scam». In der Schweiz haben Liebesbetrüger 2021 über 4 Millionen Franken übers Internet erbeutet. So auch bei Hilla aus dem Baselbiet.