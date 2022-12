Abo Erneuerungswahlen vom 27. März SVP-Werber kandidiert in Andelfingen, Endlager-Bauer verzichtet in Marthalen

Der Politwerber Alexander Segert will in Andelfingen in die Sekundarschulpflege. Und in Marthalen zieht Landwirt Jürg Rasi seine Kandidatur für den Gemeinderat zurück.