Einbrecher in Rümlang geschnappt Profi-Einbrecher wird von der Polizei überrascht

Ein 51-jähriger Mann wollte in der Nacht auf Dienstag in ein Firmengebäude in Rümlang einbrechen. Die von einem Anwohner verständigte Polizei konnte ihn am Ort des Geschehens festnehmen.