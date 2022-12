Tragischer Badeunfall in Rafz 8-jähriger Bub stirbt nach Badeunfall in Swimmingpool

Nach einem Badeunfall in einem privaten Swimmingpool ist am Donnerstagabend in Rafz ein Bub mit der Rega in kritischem Zustand ins Spital geflogen worden. Das Kind ist am Freitagnachmittag verstorben.