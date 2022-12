Abo 3500 Vögel in Brütten Wer einen seiner Truthähne will, muss früh anfragen

Über 3000 Truthähne leben auf dem Hof von Beat Morf in Brütten. In den Wochen vor den Festtagen wollen die Kunden häufig ganze Vögel kaufen. Doch das ist gar nicht so einfach.