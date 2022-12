Abo Unihockey in Winterthur Red Ants müssen Fahrt aufnehmen

Die Integration von zehn neuen Spielerinnen nimmt Zeit in Anspruch. Das ist Raphael Röthlin bewusst. Der Cheftrainer der Winterthurerinnen misst dem Tabellenstand in der NLA noch keine Bedeutung zu. Trotzdem müssen langsam Punkte her.