Fresh Open Air hinter dem HB – Tagsüber Sonne tanken, abends coole Musik hören Für das mit Sonnenenergie betriebene Fresh Open Air wird an zwei Wochenenden die Wartstrasse hinter dem Hauptbahnhof gesperrt. Helmut Dworschak

Samtstimme mit Gitarre: Lea Lu. Foto: PD

Das Fresh Open Air kommt ohne Steckdosen aus. Den Strom für Sound und Beleuchtung produziert ein Solarkraftwerk vor Ort. Alles wird mit dem Velo dahin transportiert, und die Musikerinnen und Musiker reisen mit dem öffentlichen Verkehr an. Bei der zweiten Ausgabe des Festivals wird das jetzt noch einfacher: Denn der Anlass zügelt vom Lagerplatz an die Wartstrasse hinter dem Hauptbahnhof – bei Linas Bar gegenüber der katholischen Kirche St. Peter und Paul.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Warum das Festival umzieht, erklären die Organisatoren Sara und Christof Seiler damit, dass Events auf dem Lagerplatz in Zukunft in der offenen Halle 142 stattfinden sollen. Für ihr Open Air sei jedoch die freie Sicht auf den Sternenhimmel wichtig. Zudem sei nun das eigene Grafikatelier an der Wartstrasse 22 ganz nahe. Und last but not least: Für Konzerte eine Strasse zu sperren sei «grundsätzlich cool».