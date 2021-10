WM im Kunstturnen – Taha Serhani vergibt einen Spitzenplatz Der Winterthurer Taha Serhani erwischt an der 50. Kunstturn-WM in Kitakyushu (Japan) einen rabenschwarzen Tag und muss eine Enttäuschung verarbeiten. Renate Ried

Anfang Oktober war Taha Serhani noch an der Mannschafts-SM in Winterthur angetreten, drei Wochen später gelang ihm die WM nicht. Foto: Martin Fuchs

Nachdem Taha Serhani schon zweimal als Ersatzturner an Weltmeisterschaften dabei gewesen war, wollte der Turner des TV Hegi an diesen Titelkämpfen in Japan am Reck sein volles Potenzial ausschöpfen. «Am Reck ist vieles möglich - wenn man durchkommt», hatte der 26-Jährige vor der Abreise nach Japan erklärt. Die Aufgabe war nicht einfach, zumal Serhani genau eine Chance hatte, sich zu beweisen: An dieser Einzel-WM turnte er «nur» am Reck.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Da die Schweizer in derselben Abteilung wie die Gastgebernation Japan antraten, sorgten viele Zuschauer im Qualifikationswettkampf für eine grossartige Stimmung. Taha Serhani indes konnte nicht davon profitieren. Der Reckfinalist der EM 2018 stürzte bei einem seiner Flugelemente und in der Folge war auch für den Rest der Übung die Luft draussen, so dass diese nicht mehr wirklich gelang.

Am Ende kam er mit nur 10,666 Punkten auf Rang 86. Nun gilt es, diese Enttäuschung abzuhaken und nach vorne zu schauen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.