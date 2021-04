Gastrokolumne Angerichtet – Take-away-Perlen gegen den Lockdown-Frust Pizza, Burger und frittiertes Poulet können mehr sein als Fast Food – wenn man weiss, wohin man gehen muss. Drei Tipps für einen Ausflug in die Gastrohauptstadt. Deborah Stoffel

Moderner Klassiker der Zürcher Gastroszene: Der Cheeseburger von Action Burgers an der Langstrasse. Foto: Deborah Stoffel

Wer gerne gut isst, hat es schwer im nicht enden wollenden Lockdown. Die Gastrowelt ist auf ein Take-away-Dorf zusammengeschrumpft. Und hier, im Segment von Pizza, Burger und Co., tummelt sich vor allem Mittelmass. Gut genug als Verpflegung, aber auch nicht mehr. Wenn man weiss, wo, gibt es allerdings auch Ausnahmen. Adressen, die das, was alle machen, in einer Qualität anbieten, dass man später seine Freunde damit nervt. Drei Adressen haben wir hier für Sie zusammengestellt, und zwar für einmal aus der Gastrohauptstadt Zürich.

Action Burgers – der Name und die schrille Aufmachung wirken trashig, aber das ist in diesem Fall nur Zitat. Hinter dem Burgerladen stecken zwei gewiefte Zürcher Gastrounternehmer, die nichts dem Zufall überlassen. Das aktuelle Lokal an der Langstrasse ist der dritte Temporärauftritt des Pop-up-Restaurants, das zuvor schon an zwei anderen Ecken in Zürich für lange Schlagen sorgte. Visitenkarte ist der Cheeseburger (16 Franken), der es – saftig, butterzart und bis in die kleinste Nuance austariert – mit den besten Burgern New Yorks aufnehmen kann.

Wunderbar elastischer Teig, harmonische Zutaten: Neapel liegt neuerdings am Zürichsee, gleich beim Bellevue. Foto: Deborah Stoffel

Ist es die beste Pizza diesseits der Alpen? Möglich wärs! Das Napulé gilt schon länger als erste Adresse für Fans neapolitanischer Pizza. Nur musste, wer den wunderbar elastischen Teig und die mild-süssliche Tomatensauce geniessen wollte, bisher nach Meilen ins wenig einladende Stammhaus fahren. Seit letztem Jahr gibt es nun einen Ableger beim Bahnhof Stadelhofen, ohne Tische und Stühle als reiner Take-away konzipiert. Die Pizza kommt aus dem Holzofen in die Kartonschachtel, die man dann eilig an den See oder auf den Sechseläutenplatz trägt, wo die Zutaten gefühlt auf der Zunge schmelzen. Kleiner Tipp: Telefonisch bestellen erspart einem viel Wartezeit.

Donald Trump liebte es, sich mit einem Korb Kentucky Fried Chicken zu zeigen. Frittierte Hühnerteile sind aber nicht nur industrialisiertes Fast Food, sondern ebenso eine Spezialität der Südstaaten in vielen Varianten. Seit letztem Herbst knüpft in Zürich-Wiedikon das Richie’s Chicken an beide Traditionen an – und kombiniert einen hyperstilisierten Markenauftritt mit der grösstmöglichen Sorgfalt in der Küche. Das Resultat sind würzige, saftige Hühnerteile, mit oder ohne Sauce, mit oder ohne Dipp. Kleiner Tipp: Die Nature-Variante gibt beim Essen nicht so eine Sauerei.

