Kolumne Lomo – Take off Fliegen hat derzeit einen schlechten Ruf. Der «Landbote»-Kolumnist liebt es dennoch. Weil nirgendwo sonst Aufgaben und Pflichten so weit weg sind. Johannes Binotto

Am besten gefällt mir am Fliegen eines: Der Zustand des In- der-Luft-Seins. Foto: Urs Jaudas

Ich fliege gern. Was nicht heisst, dass ich mir nicht Mühe gebe, möglichst wenig zu fliegen. Ich bin mir wohl bewusst, wie schädlich das Fliegen für unseren Planeten ist, und ich handle entsprechend. Kein Grund also, dass Sie mir jetzt Klima-Klebstoff schicken, mit dem ich mich zu Hause auf den Boden leime.

Trotzdem muss ich gestehen, wie sehr mir am Fliegen vor allem eines gefällt: der Zustand des In- der-Luft-Seins. Das Mobiltelefon ist nutzlos, ich wechsle zwischen den Zeitzonen und hab dabei das Gefühl, endlich mal wirklich unerreichbar zu sein. Ich bin nicht nur woanders, sondern sozusagen jenseits aller Räume und Zeiten. Auch in H. G. Wells’ Roman «Die Zeitmaschine» hat mir das immer am besten gefallen. Nicht die Möglichkeit, an einen bestimmten Punkt in der Vergangenheit oder der Zukunft springen zu können, sondern das Reisen selber.

«Ich müsste doch», «Ich hab noch nicht» – das sind Sätze, die mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirren, und wenn ich morgens aufwache, wacht mit mir immer auch die nagende Frage auf: Hab ich nicht was Wichtiges vergessen? Im Flieger indes ist diese Frage plötzlich nicht mehr da. Ich kann nichts tun, ich bin nicht da, ich bin nirgends, ich schwebe über Verpflichtungen und Aufgaben. Wie wunderbar angenehm ist diese Existenzweise.

Diesem besonderen Zustand kommt auf der Erde nur das nahe, was wir jetzt grad erleben: die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Ganz ohne Kerosin und Check-in kann man auch in diesen Tagen abheben. Niemand erwartet, dass ich Mails beantworte, ich lass das Telefon klingeln, wenn ich will, und die Anrufenden wundern sich nicht einmal. Wer weiss schon, wo der Binotto steckt.

Ich verbringe den Tag im Pyjama und lese Comics, und niemand ahnt etwas davon. Natürlich bin ich schrecklich privilegiert, weil ich im Gegensatz zu vielen anderen in diesen Tagen nicht arbeiten gehen muss. Aber es liegt nicht nur daran, dass mir diese Tage als die vielleicht sublimsten des ganzen Jahres vorkommen. Mir ist vielmehr, als würden wir alle uns wie auf einem Flug befinden zwischen Festtag und Festtag, zwischen altem und neuem Jahr, nicht mehr da und noch nicht zurück.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und mir guten Flug. Ich melde mich dann wieder, wenn wir mit unserer Zeitmaschine im neuen Jahr gelandet sind. Bis dahin aber wünsche ich uns: alles und nichts. Jetzt und nie. Over and out.

