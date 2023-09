Takotsubo-Syndrom – Fühlt sich an wie ein Infarkt – doch es sind Gefühle, die das Herz überfordern Liebeskummer, Trauer, aber selbst Freude über eine Hochzeit können den Herzmuskel ernsthaft schädigen. Wie es dazu kommt und was Betroffene wissen sollten. Susanne Donner

«Typischerweise trifft das Takotsubo-Syndrom Frauen – zu 80 Prozent», sagt der Kardiologe: Auch starke positive Emotionen können ernsthafte Herzprobleme auslösen. Foto: Eva-Maria Gebhardt (Plainpicture)

Der Muttertag am 14. Mai 2023 neigte sich dem Ende entgegen. Elke Berger, die in Wahrheit anders heisst, schaute gerade einen Spielfilm im Fernsehen, als ihr auf einmal übel wurde. Noch ehe sie sich wundern konnte, spürte sie einen heftigen Druck auf der Brust. Sie rang nach Luft. Ein Herzinfarkt, dachte die 81-Jährige panisch. Ihr Mann rief den Notarzt.

Das Elektrokardiogramm im Rettungswagen zeigte an, dass Bergers Herz nicht richtig pumpte. Verdacht auf Herzinfarkt. Im nahen Spital veranlasste ein Kardiologe sofort eine Herzkatheteruntersuchung. Er prüfte, ob eines der Gefässe am Herzen mit einem Blutpfropf verschlossen ist, wie es bei einem Infarkt typisch wäre. Doch alle Venen und Arterien waren frei. Nur Bergers linke Herzkammer war aufgebläht und aus dem Takt. Sie konnte das Blut nicht wie gewöhnlich in den Körper pumpen: Die Vorderwand wirkte wie gelähmt, wohingegen andere Teile des Herzgewebes heftig arbeiteten.

Das sind typische Anzeichen eines Takotsubo-Syndroms. Ein japanischer Arzt gab dem Herzleiden 1990 diesen Namen. Die aufgedunsene linke Kammer erinnerte ihn an das traditionelle japanische Gefäss zum Fang von Tintenfischen, den Takotsubo. Das seltene Herzproblem ist nicht ungefährlich. Für jeden zehnten Betroffenen endet es tödlich: Das Herz versagt schlicht.

Symptone eines Infarkts

Die Ärzte fragten Elke Berger, ob sie in letzter Zeit ein stressiges Erlebnis gehabt habe. «Und ob!», antwortete sie. Zehn Tage vorher hatte sie mit ihrem Mann Ferien gemacht. Eines Morgens, ohne jede Vorwarnung, fiel ihr Mann im Hotelzimmer zu Boden. Blut lief ihm aus der Nase. Er ist tot, durchfuhr es Berger. Schliesslich ist er 83 Jahre alt und leidet unter Herzrhythmusstörungen. Doch als sie verzweifelt am Körper ihres Mannes rüttelte, kam er wieder zu sich. Im Krankenhaus konnten die Ärzte keine Ursache finden und sprachen schliesslich von einem Ohnmachtsanfall. Elke Berger bangte aber von diesem Moment an um sein Leben. An Ferien war für sie nicht mehr zu denken. Ihre Gedanken kreisten nur noch darum, was wäre, wenn ihr Mann sterben würde. Sie könnte nicht allein in ihrem grossen Haus wohnen.

Elke Bergers Geschichte passt perfekt ins Krankheitsbild des Takotsubo-Syndroms: Die Betroffenen erleben die Symptome eines Herzinfarkts, erleiden aber keinen. Bei etwa zwei von dreien geht ein heftiges Stressereignis voraus. «Typischerweise trifft das Takotsubo-Syndrom Frauen – zu 80 Prozent. Meist haben sie schon die Wechseljahre hinter sich», sagt der Kardiologe Ingo Eitel vom Universitätsklinikum Lübeck, der sich auf das Herzleiden spezialisiert hat. «Sie haben beispielsweise ihren Mann verloren. Oder ein Haustier ist gestorben oder nicht mehr auffindbar.»

Eine junge Patientin erlitt das Herzleiden während der Beerdigung ihres Mannes. Wochen später ging es ihr wieder ausgezeichnet.

Lange Zeit hiess das Herzleiden deshalb auch «Broken-Heart-Syndrom». Eitel selbst wandte sich der Krankheit zu, als er zum ersten Mal in seiner medizinischen Laufbahn damit konfrontiert wurde. Eine junge Patientin erlitt es während der Beerdigung ihres Mannes. «Das werde ich nie vergessen», sagt er. Die Frau hatte heftige Schmerzen in der Brust. Wochen später ging es ihr wieder ausgezeichnet. Das ist eine Kuriosität des Takotsubo-Syndroms: Es bildet sich meist ganz von selbst wieder zurück. Dennoch sprechen Ärzte und Ärztinnen inzwischen nicht mehr so gern vom gebrochenen Herzen. Denn, sagt Eitel, der Begriff bagatellisiere die ausgeprägten Beschwerden der Kranken.

Und längst nicht jeder Takotsubo-Betroffene hat eine Liebe verloren. Es kann sogar positiver Stress sein, etwa ein Lottogewinn oder eine Hochzeit, der das Herz dermassen in Aufruhr versetzt. Eitel beschrieb das in einer Veröffentlichung im vergangenen Jahr als «Happy Heart Syndrom». Tatsächlich unterscheidet es sich im Verlauf aber nicht von jenem Herzleiden, das mit negativem Stress beginnt.

Solche Zusammenhänge wären den Fachleuten verborgen geblieben, hätten sie nicht vor Jahren ein länderübergreifendes Register für Patienten und Patientinnen mit Takotsubo-Syndrom aufgebaut. Unter der Leitung von Christian Templin vom Universitätsspital Zürich sind darin 60 kardiovaskuläre Zentren aus 18 Ländern eingebunden. Mittlerweile liegen darin Daten von rund 2500 Betroffenen. Demnach hatten 4,1 Prozent ein euphorisches Erlebnis vor ihrem Herzproblem.

Es ist das Gehirn, welches das Herz malträtiert

Bei einem Teil der Betroffenen lässt sich jedoch gar kein emotionaler Auslöser ausmachen. Das sorgt für Rätselraten. Weshalb bricht dann schlagartig die Leistung der linken Herzkammer ein?

Ein Puzzleteil der Antwort haben Schweizer Forschende um Christian Templin, einen der international führenden Experten für das Takotsubo-Syndrom, gefunden. Sein Team entdeckte, dass etwa 7 Prozent der Betroffenen rund zehn Tage vor dem Herzproblem zunächst ein Hirnleiden hatten. Das war beispielsweise ein Schlaganfall oder eine Hirnblutung; es konnte aber auch eine Migräne sein. Körperlicher Stress kann ein Takotsubo-Syndrom sogar noch leichter auslösen als emotionale Turbulenzen.

Ob psychischer oder körperlicher Stress – letztlich ist es immer das Gehirn, welches das Herz malträtiert. Wie genau das Denkorgan Einfluss nimmt, ist noch immer Gegenstand der Forschung. Besonders verbreitet ist aber die Theorie, dass Stresshormone aus der Nervenzentrale dem Herzen direkt schaden. Mit dem Stresshormon Adrenalin kann etwa in Tieren künstlich und in kurzer Zeit ein Takotsubo-Syndrom ausgelöst werden. Adrenalin hat allerdings im Körper nur eine kurze Halbwertszeit von zwei Minuten, sodass es bei Patienten schlecht gemessen werden kann. Einige Tage nach dem Auftreten eines Takotsubo-Syndroms sind aber die Spiegel bestimmter Katecholamine, zu denen neben Adrenalin auch seine Abbauprodukte gehören, deutlich höher als in Gesunden und nach einem Herzinfarkt.

Das Syndrom vergeht fast so schnell wieder, wie es gekommen ist.

Faszinierend für die Forschenden ist noch eine andere Besonderheit: Das Syndrom vergeht fast so schnell wieder, wie es gekommen ist. Bei allen Betroffenen bildet sich die überblähte linke Herzkammer ohne Zutun der Ärzte allmählich zurück. Sie pumpt nach und nach wieder normal. Es ist beinahe so, als sei das Herz nie aus der Bahn geworfen worden.

Allerdings nur beinahe, wie sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr gezeigt hat. Oft haben die Betroffenen noch einige Zeit nach dem Vorfall mit einer Herzschwäche zu kämpfen und benötigen Medikamente. Es ist sogar so, dass die Gefahr, zu sterben, nach einem Takotsubo-Syndrom langfristig grösser ist als nach einem klassischen Herzinfarkt. Das errechnete Eitel aus einem Datensatz mit 286 Takotsubo-Betroffenen. Selbst ihm gibt der Befund aber Rätsel auf: «Wir wissen noch nicht, warum das so ist.»

Betroffene meiden danach aufregende Aktivitäten

Die Verunsicherung reicht so weit, dass Ärzte und Ärztinnen nicht einheitlich mit den Betroffenen umgehen: Einige der Takotsubo-Kranken haben unter dem Syndrom heftige Herzrhythmusprobleme. Das Organ kommt regelrecht aus dem Takt. An einigen Krankenhäusern pflanzen Kardiologen dann einen Herzschrittmacher ein, berichtet Eitel. Andere Zentren vertrauen dagegen auf die Selbstheilungskräfte des Organs. «Wenn wir uns alle sicher wären, dass sich das Herz nach dem Takotsubo-Syndrom immer vollständig erholt, könnte man diese OP sein lassen», sagt er. Die Verunsicherung wird noch dadurch vergrössert, dass es bislang keine Medikamente gegen das Leiden gibt.

Fragt man Christian Templin, fangen die Unterschiede zwischen den Kliniken aber nicht erst bei der Behandlung an. Das Takotsubo-Syndrom würde noch immer nicht verlässlich erkannt, sagt er. Hinter rund 4 Prozent der vermeintlichen Herzinfarkte stecke in Wahrheit das Takotsubo-Syndrom, sagt er. Einige grosse kardiologische Zentren würden keinerlei Fälle melden, obwohl allein das Unispital Zürich jedes Jahr 30 bis 40 Betroffene zählt.

Obwohl das malträtierte Herz sich wieder erholt, ändert sich für die Betroffenen mit dem Erlebnis viel: Die meisten schränken sich im Alltag ein und meiden aufregende Aktivitäten. So auch Elke Berger. Wenige Wochen nach ihrem Krankenhausaufenthalt pumpt ihr Herz wieder fast normal. Die linke Kammer arbeitet allerdings noch etwas schwächer als üblich. Deshalb fällt es ihr schwer, Treppen ohne Pause zu steigen oder eine ganze Etage ihres Hauses am Stück zu staubsaugen. Auch den vermasselten Urlaub möchte sie auf keinen Fall nachholen: «Ich würde immer die Stelle sehen, wo mein Mann gelegen hat.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.