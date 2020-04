Rücktritt von Barbara Günthard – Taktischer Ausstieg aus der Politkarriere Kommentar zum Rücktritt von Barbara Günthard aus dem Winterthurer Stadtrat. Marc Leutenegger

Barbara Günthard (FDP) tauscht ihren Stadtratssitz mitten in der Leigslatur gegen einen gut bezahlten Beamtenposten in Bern, mit weniger Einfluss und viel weniger Mitarbeitenden. Die noch nicht einmal Fünfzigjährige, die nie einen Hehl um ihre vielen Ambitionen gemacht hat, mutet ihrer Karriere also ein Downgrade zu. Ist das endgültig?