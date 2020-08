Aus Bern kommt Mika Burkhalter – Talentierte Skorer sehen Chance beim EHCW Mika Burkhalter, der drittbeste Punktesammler der letzten U20-Elit-Meisterschaft, wird kommende Saison mit einer B-Lizenz für den EHC Winterthur spielen. Urs Kindhauser

Mika Burkhalter (links) in einem Spiel der Schweizer U18-Nationalmannschaft im Duell mit dem Finnen Tuukka Tieksola. Raphael Moser

Der 19-jährige Mika Burkhalter wechselt mit einer B-Lizenz nach Winterthur. Der torgefährliche Center durchlief die Juniorenstufen in der Organisation des SC Bern. Zuletzt belegte er in der U20-Elit mit 44 Punkten hinter den Neo-Winterthurern Timo Braus und Fabian Haldimann, die für Langnau spielten, den dritten Platz in der Skorerwertung. Das heisst: Winterthur wird neuerdings von talentierten jungen Spielern als gute Möglichkeit gesehen, um sich auf dem Weg in Richtung Spitze weiter zu entwickeln. Burkhalter kam letzte Saison auch in der Mysports League zum Einsatz. Für den EHC Thun erzielte er in 13 Einsätzen respektable 18 Punkte.