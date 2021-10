Abfall-Kampagne in Winterthur – Tampons und Masken verstopfen Winterthurer Kanalisation Winterthurerinnen und Winterthurer entsorgen vieles im WC, was dort nicht hingehört. Das verstopft Leitungen und kann im schlimmsten Fall einen Rückstau bis in die Haushalte zur Folge haben. Andrea Thurnherr

Mit dieser Kampagne will die Stadt darauf aufmerksam machen, dass keine Abfälle, sondern nur die abgebildeten Dinge in ein WC gehören. Screenshot: Stadt Winterthur

Babywindeln, Tampons, Feuchttücher, Speisereste, Katzensand und Öl. Die Liste an Dingen, die Winterthurerinnen und Winterthurer im WC entsorgen, ist viel zu lang. Denn «in die Toilette gehört nur, was Sie zuvor gegessen haben» – und WC-Papier, da sich dieses im Wasser auflöse. Das schreibt die Stadt Winterthur am Montag in einer Mitteilung. Werden Abfälle im WC entsorgt, verstopfe das die Abwasserleitungen und beeinträchtige so den Betrieb der Kläranlage. Deshalb lanciert die Stadt eine Sensibilisierungskampagne mit dem Namen «(s)hit happens: Das gehört ins WC».