Kanton Freiburg – Tandemflug mit dreijährigem Sohn – Gleitschirmflieger stürzt in den Tod Der 46-Jährige ist aus noch unbekannten Gründen in die Tiefe gestürzt und auf dem Boden aufgeschlagen. Der Junge wurde verletzt in ein Spital gebracht.

Archivbild eines Gleitschirmfliegers. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Ein Gleitschirm-Flieger ist am Samstag in Charmey im Kanton Freiburg abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Dessen mitfliegender dreijähriger Sohn wurde verletzt in ein Spital gebracht.

Die Polizei wurde am späten Vormittag von der Rega über den Unfall informiert, der sich zwischen der Talstation der Skilifte und der Route des Arses ereignet hatte.

Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb der 46-jährige Gleitschirmflieger laut Polizei noch auf der Unfallstelle an den Folgen seiner Verletzungen. Er war mit seinem Sohn auf einem Tandemflug unterwegs.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Pilot und sein Passagier aus noch unbekannten Gründen mehrere Dutzend Meter in die Tiefe stürzten und auf dem Boden aufschlugen.

SDA/nag

Fehler gefunden?Jetzt melden.