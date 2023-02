Basler Sterneköchin – Tanja Grandits erhält deutschen Verdienstorden Mit der Auszeichnung wird die Starköchin für ihr «herausragendes Engagement als kulinarische Brückenbauerin zwischen Deutschland und der Schweiz» geehrt.

Sterneköchin Tanja Grandits erhält den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Archivbild: Keystone

Die Sterneköchin Tanja Grandits ist am Donnerstag in Bern mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Die Chefin des Restaurants Stucki in Basel erhielt diese Würdigung vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, wie die deutsche Botschaft mitteilte.

Überreicht wurde die Auszeichnung vom deutschen Botschafter in Bern. Mit dem Verdienstorden soll Grandits «für ihr herausragendes Engagement als kulinarische Brückenbauerin zwischen Deutschland und der Schweiz sowie für ihren vielfältigen Einsatz für ihre Mitmenschen» gewürdigt werden, wie es in der Mitteilung heisst.

Als deutsche Sterneköchin präge Grandits in Basel das Bild Deutschlands in der Schweiz prominent mit. Zudem lasse sie an ihrer Leidenschaft fürs Kochen auch viele weniger privilegierte Menschen teilhaben. So habe sie zum Beispiel für die Initiative «Gerechtigkeit schmeckt!» in der Offenen Kirche Elisabethen gekocht.

Sie engagiere sich auch als ehrenamtliche Botschafterin der Hilfsorganisation Terre des Hommes. Im Jahr 2022 habe sie zudem beim Charity-Anlass «Chefs for Peace» mit einem Team von renommierten Köchen gemeinsam für die Ukraine gekocht.

SDA/Julia Gisi

