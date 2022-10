Falsche Preiserhöhung – Tankstelle in Winterthur verkaufte Diesel für 23 Rappen Ein Fehler bei der Preisumstellung führte zu einem Run auf die BP-Tankstelle bei der Emil-Frey-Garage in der Grüze. Gregory von Ballmoos

An dieser Tankstelle passierte der Fauxpas. Foto: Screenshot Google Maps

Die Dieselpreise steigen in der ganzen Schweiz seit gut zwei Jahren fast ungebremst in die Höhe. In der ganzen Schweiz? Nicht ganz. Am Mittwochabend fielen sie an der Grüzefeldstrasse in Winterthur auf ein wohl historisches Tief. 22,9 Rappen kostete der Liter Diesel an der BP-Tankstelle der Emil-Frey-Garage in der Grüze.

Es war ein kurzer Spuk. Um 23 Uhr wurde der Preis wieder angehoben. Dann kostete der Liter Diesel marktübliche 2.29 Franken. Es sei ein Kommafehler bei der Preisanpassung gewesen, teilte die Emil-Frey-Garage auf Anfrage mit. Wie viele Autofahrerinnen und Autofahrer in den rund fünf Stunden profitierten, wolle man nicht kommunizieren. Auch nicht, wie gross der Schaden für das Unternehmen ist. Bilder in den sozialen Medien zeigten aber einen regelrechten Ansturm auf die Tankstelle. «20 Minuten» berichtete zuerst über den Ansturm.

Die Emil Frey nimmt Preisanpassungen nicht systematisch vor, sondern wenn es der Markt verlangt, heisst es.

