Kolumne Lomo – Tanzen im Alltag Am Wochenende hat sich der «Landbote»-Kolumnist wieder einmal zu Musik bewegt. Und nicht mehr aufgehört damit. Johannes Binotto

Suchen Sie noch oder tanzen Sie schon? Spätestens wenn eine weitere Kasse öffnet, verwandelt sich die Kundschaft in eine Modern-Dance-Group-Performance. Foto: Gesa Lüchinger

Letzte Woche, da waren meine Frau und ich an ein Geburtstagsfest eingeladen und endlich konnten wir wieder mal tanzen. Ich hab gemerkt, ich hab das sehr vermisst. Und trotzdem, wenn ich es mir jetzt so recht überlege, dann tanzen wir alle eigentlich im Alltag doch viel öfter, als wir es vielleicht ahnen, und selbst jene, die bei Discomusik demonstrativ sitzen bleiben, machen mit.

Denken Sie zum Beispiel an die Situation auf dem Trottoir, bei der Ihnen eine andere Person entgegenkommt. Und weil Sie beide gleich höflich sind, weichen Sie auch im selben Moment zur selben Seite aus und dann natürlich wieder zurück. So kann das gerne ein paarmal hin- und hergehen und sieht doch, wenn man das von etwas weiter weg betrachtet, akkurat so aus wie eine Tanzfigur des Cha-Cha-Cha.

Oder ich stehe im Supermarkt in der Schlange vor der Kasse, da geht doch prompt noch eine weitere Kasse auf, und – haste nicht gesehen – schon verwandelt sich die ganze Kundschaft in eine Modern-Dance-Group-Performance mit ganz ausgefeilter Choreografie. Die drei Personen hinter mir stürzen zur offenen Kasse, während ich selbst im Unschlüssigsein, ob ich auch wechseln oder doch lieber stehen bleiben soll, unsicher zu wackeln und mit den Hüften zu kreisen beginne und schliesslich doch einen Ausfallschritt mache, während die hinterste Person, die eben noch zur neuen Kasse lief, nun bereits schon wieder auf dem Weg zurück ist. Unsere Blicke begegnen sich, unsere Einkaufskörbe streifen aneinander vorbei wie die Körper eines Tango- Paares.

Ich hab mich bereits zu weit vorgewagt, jetzt muss ich weitermachen, muss zur anderen Schlange tänzeln, während die zurückkehrende Person nun meinen Platz einnimmt, und kaum haben wir uns in diesen neuen Reigen eingereiht, da ertönt im Lautsprecher: «Kasse 3 ist geöffnet.»

Ob vielleicht, so frage ich mich, in den Schaltzentralen der Detailhändler nicht nur Marketingexpertinnen und Gebäudetechniker, sondern auch eine Chef-Choreografin sitzt? Die bestimmt in Wahrheit drüber, welche Kassen zu- und welche aufgehen, und über die Überwachungskamera werden all die komplizierten Figuren gefilmt, die wir alle aufführen. Wer braucht da noch ins Ballett zu gehen, wenn man doch das Gleiche auch in der Migros haben kann?

Fehler gefunden?Jetzt melden.