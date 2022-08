Musikfestwochen Winterthur – Tanzend in die Revolution Der Samstagabend stand im Zeichen der linkspolitischen Ausgelassenheit. Mit Rantanplan, Russkaja und Ska-P standen Bands auf der Bühne, die die Menge in der ausverkauften Steinberggasse bis zuhinterst zum Tanzen bewegten. Rafael Rohner

Hits folgten auf Hits: Ska-P verwandelte die Steinberggasse in eine tanzende, singende Meute. Foto: Winterthurer Musikfestwochen / Andrin Fretz

Mehr Leute passten nicht mehr rein. Kurz nach 22 Uhr war die Steinberggasse bis ganz hinten beim Essenszelt und an die Kapazitätsgrenze von 4600 Personen gefüllt. Ein Durchkommen gab es nur noch mit viel Geduld und viel Körperkontakt. Den Menschen war es egal. Die Stimmung war vorfreudig, friedlich und durchs Band gut. Und es sollte noch besser kommen. Als die Band Ska-P mit 15 Minuten Verspätung die Bühne betrat und die ersten, mitreissenden Töne zu spielen begann, gab es auf der Steinberggasse kein Halten mehr. Es wurde getanzt, gesungen, gefeiert, bis auf den letzten Platz. Der ausverkaufte zweite Bezahlabend der 47. Musikfestwochen war ein Fest. Ein Fest der mitreissenden Ska-Punk-Musik. Ein Fest der linkspolitischen Statements und der Verbundenheit. Ein Fest der Musikfestwochen, die nach zwei Jahren Corona-Ausnahmezustand endlich wieder in der Altstadt stattfinden durften.

Eröffnet wurde der Abend von der deutschen Band Rantanplan. Der leicht bekömmliche Ska-Punk der Band ohne Schnickschnack, aber mit Posaune gefiel. Bei Songnamen wie «Stay Rudel, stay Rebel», eine Abwandlung des Ska-Mottos «Stay Rude, Stay Rebel», kamen Freunde des gepflegten flachen Wortwitzes auf ihre Kosten. Es war ein gemütliches Set, ein gesundes Einwärmen für das, was noch kommen sollte. Mit ihrem Hit brachte die Band das Motto des Abends auf den Punkt: «Wenn die Revolution nicht tanzbar ist, sind wir nicht dabei.»

Polonaise um den Judd-Brunnen

Musikalisch vielfältiger waren Russkaja aus Wien, mit russischen und ukrainischen Wurzeln. Sie spielten packenden Ska-Punk mit Einschlägen der traditionellen russischen Musik. Die Stimmung wurde aber immer wieder auch ernster, als die Band den Krieg in der Ukraine ansprach. Tanzen und gute Stimmung waren aber trotzdem die Devise. Und um die Menge zusätzlich anzutreiben, wurden hemmungslos Partykracher wie «Seven Nation Army» von den White Stripes durch den Ska-Punk-Fleischwolf gedreht und eine fröhliche Polonaise um den Judd-Brunnen angezettelt.

So sieht es aus, wenn die Steinberggasse zum Freiluft-Konzertsaal wird. Foto: Winterthurer Musikfestwochen / Andrin Fretz

Um 22 Uhr dann war die Stimmung vorfreudig angespannt. Ska-P aus Spanien musste man im Publikum kaum jemandem vorstellen. Seit 28 Jahren spielt die Band sehr erfolgreich politischen Ska-Punk, in dem sie herrschende Ungerechtigkeiten anprangert und ihre Botschaften in mitreissende Rhythmen verpackt. Ein Blick ins Publikum liess erahnen, dass viele der Gäste die Band wohl vor 20, 30 Jahren im Teenageralter gehört hatten und es sich nicht nehmen liessen, sich das Ska-P-Erlebnis nochmal zu gönnen. Zuletzt hatte die Band in Winterthur vor zwölf Jahren in den Eulachhallen gespielt.

Selige Gesichter allüberall

Mit dem Song «Estampida» legte Ska-P los. Ein erster Akkord war alles, was es brauchte, um die Steinberggasse bis nach hinten in eine tanzende, singende Meute zu verwandeln. Bier flog durch die Luft und immer wieder öffnete sich die Menschenmasse zu sogenannten kreisrunden «Circle Pits», wo wagemutige Konzertbesucher Purzelbäume, Flickflacks und gar einen Salto darboten, bisweilen nur Sekunden bevor sich die Pits wieder mit wild tanzenden, sich ausgelassen herumschubsenden Menschen füllten. Riskant? Wahrscheinlich. Ein grosser Spass? Den seligen Gesichtern nach allemal.

Dieser Mann lässt sich von der Menge auf Händen tragen. Foto: Winterthurer Musikfestwochen / Andrin Fretz

Die Musik derweil trieb das wilde Geschehen unermüdlich an. Die satten Ska-Offbeats sassen, die Bläser legten ein solides Melodien-Grundgerüst, und die Gitarre riss mit. Ska-P versteht sein Handwerk, die Musik läuft wie ein Uhrwerk. Hits folgten auf Hits: «A la mierda», «Resistencia» und «Cannabis». Etwas weniger provokativ im Vergleich zu früheren Konzerten der Band waren die politischen Ansagen und Sketche. Zwar tanzte Bandmitglied Txikitin als spanischer König verkleidet über die Bühne und wurde die Monarchie in einem symbolischen Stierkampf zu Boden gebracht. Es gab aber keine elektrischen Stühle, keine orangen Guantánamo-Anzüge mehr. Vielleicht war das an diesem Abend in der Steinberggasse aber auch in Ordnung. Im Vordergrund stand das gemeinsame Feiern. Und das wurde getan. So fest, dass die Band unter lautstarkem Applaus und entgegen den Worten von Moderatorin Livia Kozma, dass es keine Zugaben gebe, spontan doch noch einmal auf die Bühne kam und auch noch die letzten Minuten bis Mitternacht mit Musik und Freude füllte.

