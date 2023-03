Aufwärmen

Herzlich willkommen zum Ticker. 4:1 und 3:2 haben die ZSC Lions ihre Heimspiele im Playoff-Viertelfinal gegen Davos gewonnen, auswärts aber verloren sie dazwischen und nach schwachem Auftritt 1:2.

Nun treten die Zürcher zum zweiten Mal beim Rekordmeister an. Sie müssen dabei ohne den verletzten Denis Hollenstein auskommen, der Stürmer fällt mit einem doppelten Sehnenriss am Fuss bis Saisonende aus. Hollenstein, in der Qualifikation mit zwölf Treffern viertbester ZSC-Torschütze, war in Spiel 3 unglücklich vom Schlittschuh von HCD-Verteidiger Egli getroffen worden.