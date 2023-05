Urteil im Vergewaltigungsprozess – Tariq Ramadan von Genfer Strafgericht freigesprochen Im Prozess um Vergewaltigung und sexuelle Nötigung ist das Urteil gefallen. Der bekannte Schweizer Islamwissenschaftler wurde freigesprochen.

Islamwissenschaftler Tariq Ramadan nach dem ersten Prozesstag am Strafgericht in Genf. Foto: Pierre Albouy (Keystone)

Der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagte Islamwissenschaftler Tariq Ramadan ist am Genfer Strafgericht freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine dreijährige Haftstrafe gefordert, davon 18 Monate unbedingt.

Die 57-jährige Klägerin wirft Ramadan vor, sie im Oktober 2008 in einem Hotelzimmer in Genf sexuell belästigt und vergewaltigt zu haben. Die Anwälte der Frau warfen dem Angeklagten vor, er sei «ein manipulativer Vergewaltiger». Mutmassliche Sympathisanten Ramadans hätten nach der Anklage ein Klima der Angst geschaffen. Die Klägerin sei Zielscheibe zahlreicher Drohungen und Einschüchterungen geworden. Der Anwalt zeigte sich überzeugt, dass seine Mandantin eine solche Geschichte nicht habe erfinden können.

In einer letzten Ansprache vor der Urteilsverkündung hatte Tariq Ramadan erklärt, er wolle nicht, dass dieser Prozess in Genf zum Vorwand für das werde, was man in Frankreich, wo er wegen seines Namens zum «Feind Nummer eins» geworden sei, aus ihm machen wolle. Er bat das Gericht, sich nicht von dem medialen und politischen Lärm, der aus Frankreich komme, beeinflussen zu lassen. «Seit fünf Jahren hat sich mein Leben völlig verändert», betonte der Islamwissenschaftler weiter. «Ich bin unschuldig», schloss er.

SDA/ij

