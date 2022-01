«Landbote»-Online-Wahldiskussion – Tattoos, Gewicht und farbige Vorhänge: Auch darum ging es am Wahlpodium «Was isch das für en verdammte Seich?», welche Tattoos die Stadträte haben und wann der Stapi ruhig ist. Das etwas andere Protokoll zur «Landbote»-Wahldiskussion. Meinung Gregory von Ballmoos

Startete mit technischen Schwierigkeiten und endete mit einer Einladung in den Wald: Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) hatte eine bewegte Onlinediskussion. Foto: Screenshot

Das «traditionelle Wahlpodium» des «Landboten» fand wegen der Corona-Pandemie virtuell statt und war somit direkt auch ein Check, wie digitalaffin die Kandidierenden der selbst ernannten Smart City sind.

Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) ist noch nicht ganz im Zeitalter der Onlinesitzungen angekommen – verständlich: Die Schule fand ja nur ganz kurz aus dem Homeoffice statt. Zwar war Altwegg fast streberhaft vorbereitet. Der grüne Stadtrat sass vor einem grünen (sic!) Vorhang und hatte in seiner Bildschirmkachel ein Winterthur-Wappen eingeblendet. Farbbekenntnis und Lokalpatriotismus in einem!

Doch technisch haperte es. Altwegg verstand die Fragen nicht. Dann vergass er kurz, seine Kamera und das Mikrofon auszuschalten. «He, was isch das für en verdammte Seich?» entfuhr es dem «Gelegenheitssportler». Versöhnlicher war für ihn der Abschluss der Wahldiskussion. Stadtratskollege und Hobby- Orientierungsläufer Stefan Fritschi lud ihn zum OL ein.

Rot vor Rot: Stadträtin Christa Meier (SP) liess keine Zweifel aufkommen über ihre Parteizugehörigkeit. Foto: Screenshot

Fast so streberhaft vorbereitet wie Altwegg war die ehemalige Lehrerin Christa Meier (SP). Sie sass in rotem Licht vor einem (fast) genossenroten Vorhang. In Sachen Lokalpatriotismus setzte jedoch ihr Parteikollege Kaspar Bopp die Massstäbe. Er erzählte von seinen Tattoos am Oberarm. Neben der «Steibi» ist dort auch das «Bäumli» verewigt. Stadtratskollege Fritschi (FDP) machte ihn darauf aufmerksam, dass beide Orte von seinem Departement gepflegt werden, und wollte wissen, was als nächstes dazukommt. «Es ist kein weiteres Tattoo geplant», sagte Finanzvorstand Bopp. Der FCW liege im zwar auch am Herzen, aber das werde er nie machen – der Fussballclub wird ja auch nicht durch Fritschis Departement betreut!

Der (ge-)wichtigere Politiker

Lokalpatriotisch dezenter war der amtierende Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte) unterwegs. Er trug einzig einen Winterthur-Pin am Revers. Dafür überraschte der umtriebige Dauerhändeschüttler Künzle mit einer Aussage: «Darum bin ich jetzt ruhig», sagte er auf die Frage von Christa Meier nach seiner Meinung zu Tempo 30. Der Gesamtstadtrat hat beim Konzept dazu anders entschieden, als von Künzle erhofft.

Nicht auf den Mund sitzen konnte der Stadtvater allerdings bei einer Bemerkung von Moderator Benjamin Geiger. Geiger meinte, rein äusserlich sei der Unterschied zwischen den Kandidaten ums Stadtpräsidium nicht wahnsinnig gross. Es seien zwei Männer, beide haben einen Bart. Wie merke man, ob nun der Bopp oder der Künzle Stadtpräsident sei? «Am Gewicht! Bei mir ist es etwas gewichtiger», sagte Künzle. Ob er nur gewichtiger oder auch wichtiger ist, wird sich bei den Wahlen am 13. Februar zeigen.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet im Ressort Stadt Winterthur.

