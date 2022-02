Totes Mädchen im Könizbergwald – Tatverdächtige ist eine 30-jährige Frau aus dem Kanton Bern Bei der am Donnerstag festgenommenen Person handelt es sich um eine 30-Jährige aus dem Kanton Bern. Für sie wird Untersuchungshaft beantragt.

Im Könizbergwald wurde am Dienstag die tote 8-Jährige gefunden. Foto: Raphael Moser

Im Zusammenhang mit dem Todesfall des 8-jährigen Mädchens, das am Dienstagabend im Könizbergwald bei Niederwangen gefunden wurde, läuft ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung. Bei der am Donnerstag festgenommen Person handelt es sich um eine 30-jährige Frau aus dem Kanton Bern, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilt. Die Staatsanwaltschaft wird nun einen Antrag auf Untersuchungshaft beim Zwangsmassnahmengericht stellen.

Die «intensiven und umfangreichen» Ermittlungen laufen derweil weiter, schreibt die Polizei. Insbesondere gehe es um Spurenauswertung, Befragungen und die Abklärungen zur Todesursache.

pd/ske/Raphael Moser

