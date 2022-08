Italienische Trauminsel Elba – Tauchen, Schlemmen, Chillen Nach der sommerlichen Hochsaison lohnt sich eine Entdeckungsreise auf Elba – mit Tiefgang und Höhenflügen. Etwas Abenteuerlust sollte man mitbringen. Anita Suter

Die Küste entlang auf dem Weg zum nächsten Tauchspot. Foto: Gabriele Rotellini

Der Krake scheint wenig begeistert ob unserer Gegenwart. Hockt da in seiner Unterwasserhöhle, glotzt mit grossen Augen und lässt – vielleicht mit der Absicht, bedrohlich zu wirken – die Muskeln in den Tentakeln spielen. Der intelligente Oktopus ist wohl genauso verblüfft wie wir, denn wir haben ihn in seinem gut getarnten Habitat mitten in einer Felswand entdeckt. Seinen Unmut über unsere Anwesenheit bekräftigt er mit einem zunehmenden Farbwechsel. Wir verstehen des Kraken Wink und setzen den Tauchgang vor der Küste im Süden der Insel Elba fort.



Zeitweise schweben wir über eindrückliche Felsformationen hinweg. Dann gleiten wir tief abfallende Wände entlang. Oder tauchen ganz nah an Unterwasserpflanzen heran, um auch die kleinsten Meerestiere ausfindig zu machen.