Waldbrände in Kanada – Tausende Bewohner von Halifax fliehen vor «beispiellosem» Feuer Die kanadische Stadt hat den Ausnahmezustand verhängt, das Feuer bislang aber nicht unter Kontrolle gebracht. Regen ist vorerst nicht in Sicht.

Heftiger Rauch am Stadtrand: In Halifax wurden über 16’000 Menschen evakuiert. Foto: Keystone

In der ostkanadischen Provinz Nova Scotia haben mehr als 16’000 Menschen wegen eines Waldbrandes ihre Häuser in der Stadt Halifax verlassen müssen. Das teilten die Behörden am Montag mit, nachdem am Sonntagabend der Ausnahmezustand erklärt worden war. Das Feuer am nordwestlichen Stadtrand war weiter ausser Kontrolle, dehnte sich aber nicht weiter aus. Auf Fernsehbildern waren grosse Rauchwolken zu sehen und mehrere verbrannte Häuser und Autos. Informationen über Verletzte lagen nicht vor.

Der Bürgermeister der 430’000-Einwohner-Stadt Halifax, Mike Savage, sprach von einem «beispiellosen» Feuer. «Dass wir die Evakuierungszone seit gestern nicht vergrössern mussten, lässt darauf hoffen, dass sich die Lage vielleicht stabilisiert hat», sagte er auf einer Pressekonferenz. Die Situation «bleibt gefährlich», warnte er.

In Kanadas Westen wird es immer extremer

Der Wind, der das Feuer zunächst angefacht hatte, drehte sich inzwischen und trieb das Feuer in die Richtung, aus der es gekommen war. Die Gefahr sei dadurch aber noch nicht gebannt, warnten die Behörden. Nur Regenfälle könnten dabei helfen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, erklärten sie. In den kommenden Tagen seien aber keine Niederschläge vorhergesagt.

Am Montag loderten in acht von 13 Provinzen und Territorien Kanadas Waldbrände. Der Westen Kanadas wird seit einigen Jahren immer wieder von extremen Wetterereignissen getroffen, die sich nach Expertenangaben durch den Klimawandel in Intensität und Häufigkeit verstärken.

SDA

