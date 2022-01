Ausnahmezustand in New York – Tausende Flüge in den USA wegen Wintersturms abgesagt Der Nordosten der USA bereitet sich auf starke Winde und Schneefälle vor. Der Nationale Wetterdienst warnt, es werde zeitweise «nahezu unmöglich» sein zu reisen.

Erst vor zwei Wochen hatte ein schwerer Schneesturm für massive Strom- und Flugausfälle im Osten der USA gesorgt: Blick auf die Brooklyn-Bridge in New York City. Foto: Angela Weiss (AFP)

In den USA sind am Samstag wegen eines Wintersturms mehrere tausend Flugverbindungen abgesagt worden. Besonders stark betroffen war der Nordosten der USA, wo starker Wind und ergiebiger Schneefall erwartet wurden. In den Bundesstaaten New York und New Jersey wurde der Ausnahmezustand verhängt, während Bostons Bürgermeisterin Michelle Wu einen Schneenotstand ausrief.

Der Bürgermeister von New York, Eric Adams, wies in einer Twitter-Nachricht darauf hin, dass 30 Zentimeter Neuschnee erwartet würden. Allerdings sei «Mutter Natur» dafür bekannt, «das zu tun, was sie will».

Nach Angaben der Website FlightAware wurden für Samstag 3400 Flugverbindungen gestrichen. Bereits am Freitag hatte es 1450 Annullierungen gegeben. Der Nationale Wetterdienst warnte, es werde zeitweise «nahezu unmöglich» sein zu reisen. Für die Nacht zum Sonntag wurden extrem niedrige Temperaturen vorhergesagt.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, riet den Bürgern, am Wochenende zu Hause zu bleiben.

Erst vor zwei Wochen hatte ein schwerer Schneesturm für massive Strom- und Flugausfälle im Osten der USA gesorgt.

