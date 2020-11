Gewerbe in Winterthur – Taxifahrer wollen aus der Unterführung raus Seit September müssen Taxifahrerinnen und -fahrer auch in der Wülflinger Unterführung auf Passagiere warten. Die Verhältnisse dort seien unzumutbar, sagen sie und fordern von der Stadt einen Platz im Freien. David Herter

Bis zu zwei Stunden stehen Taxifahrer in der Wülflinger Unterführung, bevor sie vor das Stadttor fahren können. Wegen des Lärms und der schlechten Luft sei es nicht einmal möglich, ein Fenster zu öffnen, sagt Fredi Fehr, Präsident der Taxikommission Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

Die Taxifahrerinnen und -fahrer plagen Sorgen. Die Konkurrenz durch Uber und die Nachtbusse hat ihr Geschäft hart getroffen – und die Corona-Epidemie. Die Einnahmen sind um rund die Hälfte eingebrochen. Statt Passagiere zu transportieren, müssen sie vermehrt auf Passagiere warten.

Lange konnten die Fahrer dies unter freiem Himmel tun. Bis zum Beginn der Bauarbeiten beim Bahnhof an der Turner- und der Bankstrasse und danach an der Stadthausstrasse. Anfang September verwies sie die Stadt in die Wülflinger Unterführung. Eingeklemmt zwischen der Betonwand und der Fahrspur für Velos, stehen sie Schlange, bis vor dem Stadttor ein Taxiplatz frei wird.