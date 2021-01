Forschung in Winterthur – Technikum-Neubau kommt früher und wird teurer Das neue grosse Laborgebäude auf dem ZHAW-Campus beim Technikum soll 2025 stehen, ein Jahr früher als geplant. Der Regierungsrat drückt aufs Tempo und legt dem Parlament einen Doppelkredit vor – zu einem Projekt, das nun einige Millionen mehr kostet. Till Hirsekorn

Soll 2015 eingeweiht werden: Das grössere der beiden Laborgebäude auf dem ZHAW-Campus des Technikums. Foto: PD

Der ZHAW School of Engineering, im Volksmund «Technikum», wird wohl bald zur Mega-Baustelle. Der Regierungsrat hat auf dem Gelände Fachhochschule im Stadtzentrum grosse Pläne. Er will die Gebäude des Campus in mehreren Etappen sanieren, um- oder gar abreissen und neu bauen.

Der grösste Einschnitt, im Herzen des Geländes, soll bald beginnen: der Bau des grossen Laborgebäudes mit modularen Labors, einer Mensa und einer Werkhalle. Bereits 2018 wurde das Siegerprojekt «Belo Horizonte» des Teams Graber Pulver Architekten aus Zürich gekürt: ein Ensemble, geprägt von einem knapp 30 Meter hohen Quader mit grosszügigen Fensterfronten. 2025 soll das Hauptgebäude eingeweiht werden, ein Jahr früher als geplant, drei Jahre später folgt der kleinere Kubus dahinter.