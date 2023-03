Bildung in Winterthur – Technische Fachschule schliesst die Lücke und baut gross aus Die Schweizerische Technische Fachschule Winterthur (STFW) wächst weiter. Sie investiert im Schlosstal 60 Millionen in zwei Neubauten entlang der Töss. Till Hirsekorn

Die Bauvisiere stehen: Wo heute ein Parkfeld liegt, soll bald ein Neubau mit Praxislaboren die Lücke zwischen den zwei Schulbauten schliessen. Foto: Marc Dahinden

Sie reisen aus der Surselva und dem Wallis an, aber auch aus Wallisellen und Wila, um sich an der Schweizerischen Technischen Fachschule Winterthur (STFW) aus- oder weiterbilden zu lassen. Rund 10’000 Schülerinnen und Schüler sind es inzwischen pro Jahr. Damit hat sich die STFW zu einer der grössten Ausbildungsstätten der Ostschweiz entwickelt. In der «Bildungsstadt Winterthur» steht sie dennoch im Schatten der ZHAW, gelegen im Schlosstal an der Grenze zwischen Töss und Wülflingen. Man hört wenig. «Wir sind eher die stillen Schaffer an der Basis», sagt Schuldirektor Olaf Pfeifer.