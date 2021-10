Panne bei BAG-App – Covid-Zertifikate sind ungültig Die BAG-App zum Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests streikt. Techniker des Bundes versuchen, das Problem zu beheben. Irena Jurinak UPDATE FOLGT

Ausweiskontrolle

im Restaurant. Foto: Tamedia

Wer zurzeit über die BAG-App sein Covid-Zertifikat anzeigen lassen will, erhält die Meldung «Zertifikat mit ungültiger Signatur». Und das ausgerechnet an einem Freitagabend, wenn viele unterwegs ins Restaurant oder in den Ausgang sind.

Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation bestätigt die Störung auf Anfrage von 20 Minuten. Dauer und Ursache der Störung seien unbekannt, die Techniker würden bereits mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten.

Seit September braucht man in öffentlich zugänglichen Innenräumen ein Zertifikat. Geimpfte, Genesene und Getestete die Gültigkeit ihres Zertifikats nachweisen.



Update folgt…

