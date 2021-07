Neues Café in Winterthur – Tee trinken wie Friedrich Nietzsche In der Schulgasse eröffnete vergangene Woche ein Café, das auf den ersten Blick nicht wie ein Café aussieht. Die Gäste erwartet eine Zeitreise ins vorletzte Jahrhundert. Fabienne Jacomet

Lehrerin Jeanette Spreuer verbindet im Café Lou Salomé Kulinarik und ihre Liebe zu Geschichte. Foto: Enzo Lopardo

Betritt man das Kaffee Lou Salomé in der Schulgasse, fühlt man sich, als sei man in der Zeit zurückgereist. Hier eine grüne Tapete mit Blumenmuster, dort ein grünes, leicht abgenutztes Samtsofa. An der Wand steht ein Holzbuffet mit Blumenornamenten, auf dem Boden liegen Perserteppiche, und auf den Tischen stehen Zuckerdöschen mit bunten Verzierungen.

«Es kamen schon Leute vorbei, die dachten, das hier sei ein Antiquitätenladen», sagt Gastgeberin Jeannette Spreuer. Seit letzter Woche serviert sie hier Tee, Kaffee und selbst gemachte Limonaden ab drei Franken. Ihr Ziel sei es, die Besucherinnen und Besucher in die Zeit des Jugendstils mitzunehmen. Dies mit der Einrichtung, aber auch mit dem Angebot.