Belästigungen in Andelfingen – Teenager belästigt: Polizei sucht jungen Mann Ein Mann soll in Andelfingen seit Anfang Juli an mehreren Orten junge Frauen belästigt haben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Andelfingen: Hier soll ein junger Mann an mehreren Orten junge Frauen belästigt haben. Archiv / Heinz Diener

Bei der Kantonspolizei Zürich sind seit Anfang Juli mehrere Meldungen eingegangen, wonach ein unbekannter junger Mann in Andelfingen weibliche Teenager belästigt haben soll. Die Kantonspolizei Zürich habe Ermittlungen aufgenommen und stehe mit diversen Institutionen in Kontakt, heisst es in einem am Freitag verschickten Communiqué der Kantonspolizei.

Beim mutmasslichen Belästiger soll es sich um einen dunkelhäutigen Mann handeln. Er habe sich an diversen Örtlichkeiten in Andelfingen weiblichen Teenagern genähert und diese berührt.

Signalement: Die Opfer beschreiben den unbekannten Mann als dunkelhäutig, zwischen 20-30 Jahre alt und zirka 160 bis 170 Zentimeter gross.

Zeugenaufruf: Personen, die ebenfalls belästigt worden sind oder einen solchen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

( mst )