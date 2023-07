Diebstahl in Winterthur – Teenager klauen neun E-Bikes Die Stadtpolizei Winterthur hat am Mittwoch zwei junge Männer festgenommen. Sie sollen unter anderem neun E-Bikes im Wert von rund 45’000 Franken gestohlen haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei die Velodiebe festgenommen. Symbolfoto: PD, Stapo Winterthur

Am Montag vor zwei Wochen sind in einem Veloladen in Winterthur am helllichten Tag zwei Fahrräder gestohlen worden. Am Nachmittag gegen 14 Uhr bemerkten Mitarbeitende, dass ihnen zwei E-Bikes fehlten. Daraufhin erstatteten sie Anzeige, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Umfangreiche Ermittlungen führten schliesslich zu den mutmasslichen Tätern. Die beiden jungen Männer konnten am 28. Juni 2023 festgenommen werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 17 und 18 Jahren. Im Rahmen der Hausdurchsuchungen konnten neun E-Bikes im Wert von rund 45 000 Franken, eine gestohlene Spielkonsole und weiteres Deliktsgut sichergestellt werden.

Die Täter müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft verantworten.

far

