Aus dem Bezirksgericht Bülach – Teenager starb nach Drogenkonsum vor den Augen seiner Kollegen Ein Partyabend mit verschiedenen Drogen nahm für einen 17-Jährigen ein tödliches Ende. Das Jugendgericht Bülach hat nun drei Jugendliche wegen unterlassener Nothilfe verurteilt. Thomas Hasler

Als Ecstasy bekannt: MDMA (Methylendioxymethamphetamin) ist eine psychoaktive Droge. Foto: Alamy Stock Photo

Drei Schweizer im Alter von 16 und 17 Jahren haben an einem Tag im Jahr 2020 Ecstasy gekauft und «in normaler bis hoher Dosierung» konsumiert. Sie waren allesamt mit MDMA vertraut, wie das Jugendgericht nach der Verhandlung mitteilte, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Anders ein 17-jähriger Kollege, der sich am selben Abend zum Trio gesellte und zuvor bereits an einer Party gewesen war. Der junge, MDMA-unerfahrene Mann konsumierte mit den dreien Marihuana und Ecstasy, zweimal schluckte er es in Form einer halben Tablette und eine unbestimmte Menge zog er in Pulverform durch die Nase.