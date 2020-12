Versteckte Millionen – «Teflon» kennt die Geheimnisse des spanischen Königs Die Genfer Firma Rhône Gestion hat lange Zeit das Vermögen des spanischen Königs verwaltet. Das brachte viel Geld und Prestige – nun aber auch eine Menge Ärger. Sylvain Besson , Caroline Zumbach

Befindet sich derzeit im Exil: der spanische König Juan Carlos I. Foto: Patricia de Melo Moreira (AFP)

Am 9. Mai 2011, kurz vor einer offiziellen Reise in die Schweiz, ruft der spanische König Juan Carlos I. seinen Genfer Vermögensverwalter an. Er brauche 250’000 Euro in bar für eine private Angelegenheit. Nur vier Tage später liegen die Geldbündel für den König bereit. Nachdem Juan Carlos am 13. Mai von einem Kinderchor in Bern begrüsst worden ist und er seine Unterschrift ins Gästebuch des Bundesrats gesetzt hat, erhält er sein Geld. Nicht mehr vor den Kameras, wie beim offiziellen Teil seines Schweiz-Besuchs, sondern im kleinen Kreis. Das beweist eine Notiz, die sein Schweizer Vermögensverwalter noch am selben Tag ablegt.