Erneute 2:5-Niederlage – Teils hui, aber auch pfui – der FCW unterliegt in Bern Zweites Auswärtsspiel, zweite 2:5-Niederlage. Der FC Winterthur verliert gegen YB klar, trotz erneut ansprechendem Auftritt. Gregory von Ballmoos

Samuel Ballet war der beste Winterthurer, doch auch sein Tor half nichts. Der FCW ging in Bern unter. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Am Schluss steht es wieder 2:5. Wie bereits vor einer Woche kassiert der FC Winterthur auch in Bern gleich fünf Gegentore. Und auch dieses Mal ging es sehr schnell – aber in die andere Richtung. Die Fans waren noch nicht einmal am Platz, da stand es bereits 0:2 aus Winterthurer Sicht. Nach sieben Minuten traf Joel Monteiro zum 2:0 für YB. Dem Tor zuvor ging eine ähnliche Situation wie dem 1:3 in Basel voraus. Wieder war es Yannick Schmid, der sich an der Aussenlinie düpieren liess.

Dieses Mal lief er nach einer Körpertäuschung von Cedric Itten ins Leere und danach dem YB-Stürmer nach. Im Strafraum versuchte Schmid mit einer Grätsche zu retten, was nicht mehr zu retten war. Mit einer Finte liess Itten Schmid ins Leere rutschen, auch Luca Zuffi fiel darauf rein. Itten bediente Monteiro, der nur noch einschieben musste. «Die Anfangsphase hat mir überhaupt nicht gefallen», sagte FCW-Trainer Patrick Rahmen nach dem Spiel. Man sah es ihm bereits während der Partie an. Rahmen tigerte in der Coachingzone rum, verwarf die Hände, beklagte sich auf der Bank und beim Schiedsrichter. Nach dem 0:2 zeigte sein Engagement Wirkung. Der FCW war auf einmal da.

0:2 als Weckruf

Nach 13 Minuten hätte der Anschlusstreffer fallen müssen. Albin Turkes wurde von Samuel Ballet bedient. Es war eine Szene, die Trainer Patrick Rahmen gefallen haben dürfte. Sein Team stand hoch, setzte die Berner unter Druck und erzwang einen Fehler. Ballet bediente Turkes, doch der scheiterte allein vor Anthony Racioppi. Dass der Ball von Ballet kam, war kein Zufall. Der junge Berner im Dienst des FCW war der auffälligste Winterthurer. Viele Offensivaktionen gingen über seine rechte Seite.

In der 38. Minute krönte er seine Leistung mit einem Klassetor. An der Strafraumkante bekam er den Ball und dribbelte sich zwischen Fabian Rieder und Noah Persson durch. Aus spitzem Winkel traf er zum 1:2. Torhüter Racioppi sah dabei nicht wirklich gut aus. Er machte einen Schritt zur Mitte und öffnete damit die nahe Ecke. Ballet hingegen musste sich fragen lassen: War es eine verkappte Flanke oder doch ein Torschuss? «Ich habe gesehen, dass der Torhüter schlechte Sicht hatte, dann habe ich es einfach probiert», sagte der Winterthurer. Es funktionierte offensichtlich perfekt.

«Unnötiges Tor» vor der Pause

Nur der FCW stellte sich nach dem Anschlusstreffer zu naiv an. Er konnte kurz vor der Halbzeit eine Situation an der eigenen Strafraumgrenze nicht klären. Matteo Di Giusto griff zum Foul. Fabian Rieders Freistoss lenkte Schmid unhaltbar ab. Als «unnötig und ungünstig» bezeichnete Rahmen das Tor. Doch es schockte den FCW nicht. Im Gegenteil: Der FCW kam gut aus der Pause. Ballet kam innerhalb von einer Minute zu zwei guten Abschlüssen. Torhüter Racioppi war aber wieder zur Stelle – und als der Berner Schlussmann geschlagen war, rettete die Latte beim Kopfball von Nishan Burkart.

Die Berner machten es besser. Filip Ugrinic lief einen Rückpass von Turkes ab und lancierte Itten, der Stürmer traf. Es war das 4:1 und die definitive Entscheidung, auch wenn Sayfallah Ltaief noch verkürzte. Das zweite Winterthurer Tor liess Rahmen zum Schluss kommen, dass man in der Offensive gut unterwegs sei. Schliesslich habe man gegen Basel und auch in Bern zwei Tore erzielt. Das stimmt und das ist auch lobens- und erwähnenswert, denn in der letzten Saison hat der FCW dies nur in zwei Spielen geschafft. Nur hat man in Bern wie auch in Basel fünf bekommen, weil Basil Stillhart sich einen kapitalen Fehlpass leistete. Der FCW wollte sich nach einem Abstoss spielerisch lösen, der Winterthurer Innenverteidiger spielte den Ball aber statt zu Zuffi dem Berner Nsame in die Füsse. Der letztjährige Torschützenkönig traf problemlos.

«Wir wissen, wo wir die Hebel ansetzen müssen», sagte Rahmen auch. Es sei in der Defensive. Kritik an der Spielanlage lässt er jedoch nicht gelten. «Die Tore fallen nicht, weil wir mitspielen.» Beim ersten Gegentor habe man den Ball, beim zweiten und dem dritten fehle es an Präsenz. Das vierte und fünfte erklärte er an der Pressekonferenz gar nicht mehr. Dafür wiederholte er nochmals: «Man muss es genau analysieren, es sind klar zu viele Gegentore. Aber sie fallen nicht, weil wir so offensiv spielen mit dem Ball.»

Nächste Woche geht es gegen GC und Ex-Trainer Bruno Berner. Dieser sah sich letzte Saison nach einem ähnlichen Start und dem 0:6 gegen Luzern gezwungen, seine Spielidee zu überdenken. Fortan stand der FCW defensiver, schaltete mit den schnellen Flügeln schnell um und punktete regelmässig. Dafür ist es beim diesjährigen FCW zwar noch zu früh, eine Idee für den Hinterkopf ist es aber allemal.

BSC Young Boys – FC Winterthur 5:2 (3:1) Stadion Wankdorf, Bern. - SR: Wolfensberger. - 27’119 Zuschauende Tore: 3. Ganvoula 1:0 7. Monteiro (Itten) 2:0 38. Ballet (Jankewitz) 2:1. 45. Rieder 3:1. 50. Itten (Ugrinic) 4:1. 78. Ltaief (Jankewitz) 4:2. 90. Nsame 5:2 YB: Racioppi; Janko, Amenda, Camara, Persson (59. Blum); Lakomy, Ugrinic (72. Males), Monteiro (85. Imeri), Rieder; Itten (85. Elia), Ganvoula (72. Nsame). FCW: Kuster; Siedler (73. Gantenbein), Stillhart, Schmid, Diaby (46. Schättin); Jankewitz, Zuffi; Burkart (59. Ltaief), Di Giusto (46. Corbaz), Ballet; Turkes (84. Ramizi). Bemerkung: YB ohne von Ballmoos, Lauper, Garcia (alle verletzt), Deme, Chaiwa, Mambimbi, Zbinden (U-21), Rrudhani, Marzino (nicht aufgeboten). FCW ohne Gelmi, Buess, Araz, Rodriguez (verletzt), Abaz, Holenstein, Lüthi und Chiappetta (U-21), Manzambi (nicht aufgeboten). Verwarnungen: 61. Siedler (Foul) 68. Ugrinic (Unsportlichkeit). 77. Ltaief (Schwalbe). 85. Corbaz (Foul). 87. Jankewitz (Foul). 90. (+2) Camara (Foul)

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.