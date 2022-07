Geld und Schmuck übergeben – Telefonbetrüger erbeuten über 140'000 Franken Bargeld Im Aargau sind drei Frauen im Alter von 63 bis 88 Jahren Opfer von Betrügern geworden. Unter Druck gesetzt, übergaben Sie den Tätern Geld und Schmuck.

Einmal mehr haben unbekannte Telefonbetrüger in der Schweiz Erfolg gehabt. Sie erbeuteten in drei Fällen 140'000 Franken Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken. (Archivbild) Foto: Roland Weihrauch (Keystone)

Einmal mehr sind Telefonbetrüger bei älteren Menschen erfolgreich gewesen. In drei Fällen erbeuteten die unbekannten Täter über 140'000 Franken Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken.

Opfer waren drei Frauen im Alter zwischen 63 und 88 Jahren, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Stundenlang am Telefon unter Druck gesetzt, hätten sich die drei Aargauerinnen dazu hinreissen lassen, Geld und Schmuck unbekannten Kurieren zu übergeben oder es an einem vereinbarten Ort zu hinterlegen.

50 Meldungen am Freitag

Allein am (gestrigen) Freitag seien 50 Meldungen über Telefonbetrugsversuche eingegangen, schreibt die Polizei. Die meisten angerufenen Menschen hätten den Schwindel auf Anhieb durchschaut. Die vom Ausland her operierenden Telefonbetrüger wären jedoch laut Polizei nicht derart aktiv, wenn die Masche nicht mehr funktionieren würde. Die Polizei geht auch von einer erheblichen Dunkelziffer aus in Form von Fällen, die etwa aus Scham gar nie angezeigt würden.

Einmal mehr warnt die Polizei: Angerufene sollten sich nie auf solche Gespräche einlassen und sie sofort beenden. Zudem sollte nie auf Forderungen eingegangen werden. Die Polizei würde niemals Geld oder Schmuck zur Aufbewahrung einfordern. Geld oder Wertsachen sollten auch nie an unbekannte Menschen übergeben oder irgendwo bereitgelegt werden.

SDA/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.