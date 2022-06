Sonne pur – Temperaturen klettern über die 30-Grad-Marke Hotspots des Wochenendes sind Visp und Sion mit 31,6 gemessen Grad. Nächste Woche soll es noch heisser werden.

Die Wetterdienste prophezeien für die Schweiz eine Hitzewelle. (Archivbild) Foto: Keystone

Die Temperaturen sind am Wochenende vielerorts über die 30-Grad-Marke geklettert. In Visp wurden 31,6 Grad gemessen. Auch in anderen Teilen der Schweiz war es sommerlich warm.

In Genf wurden 31,5 Grad erreicht, und in Biasca TI 31,2 Grad, wie SRF Meteo am Sonntag twitterte. Kommende Woche soll es nach einem kleinen Dämpfer mit einer Kaltfront am Montag noch heisser werden. Lokale steigen die Temperaturen bis Ende Woche auf bis zu 35 Grad, wie SRF Meteo weiter schrieb.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.