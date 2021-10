Verkehr in Winterthur – Tempo 30 auf der Breitestrasse ist erst der Anfang Die Stadt will an der Breitestrasse den Autoverkehr eindämmen. Bald gilt Tempo 30 und es gibt Pläne, die Durchfahrt zeitweise zu sperren. Ein Tunnel ist erst langfristig eine Option. Till Hirsekorn

Verkehr in der Breitestrasse in Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

Heute fahren täglich 13’000 Autos über die Breitestrasse, ähnlich viele wie auf der Tösstalstrasse und besonders dicht während den Stosszeiten. Für Autofahrer, die von Töss her kommen und den Deutweg, Grüze oder Seen ansteuern, ist die Breitestrasse die einzige Ausweichroute, um den Stau im Stadtzentrum zu umfahren. Doch diese Option fällt wohl Schritt für Schritt weg. Darauf deuten die Pläne im Bericht «Winterthur 2040» hin. Was bereits feststeht: In einem ersten Schritt soll, wie im gesamten Altstadtgürtel, auch auf der Breitestrasse das Tempo gedrosselt werden, von 40 auf 30 Kilometer pro Stunde, spätestens ab 2025.