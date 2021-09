Drastischer Eingriff am Rosengarten - Jetzt kommt Tempo 30 auf Zürichs lautester Strasse

Zürcher Rosengartenstrasse – Tempo 30 auf Zürichs lautester Strasse Eineinhalb Jahre nach dem Nein zur Tunnellösung beschliesst der Zürcher Stadtrat, den Lärm auf der Verkehrsachse durch Temporeduktion zu senken. Marius Huber UPDATE FOLGT

55’000 Autos täglich: Verkehr auf der Rosengartenstrasse bei der Auffahrt zur Hardbrücke. Foto: Urs Jaudas

Der Zürcher Stadtrat geht am Rosengarten aufs Ganze. Er hat beschlossen, auf der berüchtigten Verkehrsachse mit ihren täglich 55’000 Fahrzeugen das Maximaltempo von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde zu senken. Diese aufsehenerregende Lösung für ein jahrzehntealtes Lärmproblem hat er am Mittwochmittag bekannt gegeben. Man kann das auf die folgende Kurzformel reduzieren: Die Blechlawine bleibt, aber in Slow Motion.

Eineinhalb Jahre hat die halbe Stadt gespannt darauf gewartet, wie es am Rosengarten weitergehen soll. Dies, weil die Stimmberechtigten im ganzen Kanton im Februar 2020 eine teure Tunnellösung mit einer Zweidrittelmehrheit wuchtig vom Tisch gewischt hatten. Die zuständige Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP), eine leidenschaftliche Verfechterin des Tunnels, gab danach die Verantwortung ab. Sie habe keinen Plan B, jetzt müsse die Stadtregierung eine Lösung vorschlagen.