Feuerthalen – Tempo 30 kommt an die Urne Zum zweiten Mal innert 15 Jahren sagt die Feuerthaler Gemeindeversammlung Nein zu Tempo 30 im Siedlungsgebiet. Doch das Geschäft ist noch nicht vom Tisch. Tanja Hudec

Tempo-30-Zonen haben es in Feuerthalen schwer. Der Gemeinderat versuchte bereits zum zweiten Mal mit einem Konzept, die Geschwindigkeit für Autos in den Quartieren zu drosseln. So wollte er die Sicherheit erhöhen und den Schleichverkehr unattraktiver machen. Doch wie bereits 2006 lehnte die Gemeindeversammlung das Geschäft am Dienstag ab.

Erledigt ist die Sache damit allerdings nicht. Wie die «Schaffhauser Nachrichten» schreiben, war ein Stimmbürger der Meinung, viele Direktbetroffene seien nicht anwesend. Er verlangte deshalb, per Referendum an der Urne über das Thema zu entscheiden. Dieser Forderung stimmten die Feuerthaler knapp zu.

