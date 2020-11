Thurweg Andelfingen – Tempobussen zu Unrecht erhalten,

Geld gibts aber nicht zurück Die Statthalterin entschied, dass für die Temporeduktion eine schriftliche Anordnung gefehlt hat. Wer sich nicht gegen die Busse gewehrt hat, hatte Pech. Nicole Döbeli

Von Juli bis September war auf dem Thurweg in Andelfingen Tempo 30 statt 50 signalisiert. Foto: Madeleine Schoder

Bis zu 600 Franken Busse und mehrmonatiger Ausweisentzug: Auf dem Thurweg in Andelfingen gerieten diesen Sommer verschiedentlich Autofahrer in den Radar der Polizei. Gern vermutet man in solchen Fällen ortsfremde Schnellfahrer, doch es waren vor allem Personen aus der Gegend, die ihrem Ärger über die hohen Bussen Luft verschafften.

Auch einen ehemaligen Gemeinderat aus der Region Winterthur erwischte es. «Ich hatte es pressant an diesem Morgen», sagt S. (Name der Redaktion bekannt), der den Thurweg aus Berufsgründen oft befährt. Auf der Strecke gilt Tempo 50 – normalerweise. Von Anfang Juli bis Anfang September war befristet Tempo 30 signalisiert, und S. wusste das auch. Die Kantonspolizei blitzte ihn im August trotzdem mit 46 Stundenkilometern.