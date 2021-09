Kolumne «Lomo» – Terra incognita in der Küche Wie ein Geschirrspüler aussieht, weiss jeder. Aber wie sieht ein Geschirrspüler von innen aus, wenn er läuft? Johannes Binotto

Die Terra incognita hat sich nicht in Luft aufgelöst – sie ist bloss woanders hingewandert. Foto: Archiv

Terra incognita, so beschriftete man auf alten Landkarten jene Teile der Welt, deren Existenz man nur vermuten konnte. Auf Google Maps sucht man diese Bezeichnung vergebens. Dank Satellitenbildern ist mittlerweile jeder Fleck der Erde kartografiert. Und doch wäre es falsch zu meinen, die Terra incognita habe sich ganz in Luft aufgelöst. Ich glaube vielmehr, sie ist bloss woanders hingewandert.

Zum Beispiel in unsere Küche, genauer: in unsere Spülmaschine. Das wurde mir gestern klar, als ich nach dem Aufräumen noch alleine ein Bier trank und dabei der Maschine zuhörte, wie sie unser Geschirr des Tages wusch. Mal wieder fiel mir auf, dass unsere Maschine je nach Füllung ganz unterschiedliche, aber immer rätselhafte Geräusche macht: gedämpftes Singen, rasselnder Husten, das Klirren eines Kettenhemds oder das Zischen von hundert Schlangen. Und ich begann mich zu fragen, wie es in einer Spülmaschine wohl so ist.

Tatsächlich hat noch niemand einen Reisebericht aus einer laufenden Spülmaschine verfasst.

Natürlich weiss ich, wie es dort drinnen ausschaut, ich habe sie ja selbst mit Tellern und Tassen gefüllt. Aber wie es ausschaut, wenn die Maschine läuft, kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich hat noch niemand einen Reisebericht aus einer laufenden Spülmaschine verfasst. Auch ist anzunehmen, dass die Spülmaschine sich wohl ganz anders verhalten würde, wenn ich selber drin sässe.

Beobachterparadoxon nennt man das in der Ethnologie: Die Anwesenheit des Beobachters verändert die beobachtete Situation. Drum muss ich halt einfach glauben, was mir die Bedienungsanleitung erzählt, was in der Maschine drin passiere, aber mit Sicherheit wissen kann ich es nicht. Auf den alten Karten hat man dort, wo die weissen Flecken waren, gerne auch Bilder von Drachen hingezeichnet, als Symbol fürs Unbekannte. Doch wenn ich mein Ohr an die Tür der Spülmaschine lege, dann hört es sich tatsächlich so an.

Ja, wer garantiert mir, dass dort drin wirklich nur Wasser aus Düsen spritzt und nicht vielleicht stattdessen keuchende Drachen aus den Wasseranschlüssen kriechen, die die Pfannen mit ihren schuppigen Rückenpanzern sauberkratzen? Unwahrscheinlich, sagen Sie? Mag sein. Aber wirklich beweisen, dass es nicht so ist, können Sie auch nicht. Nennen Sie mich Spülmaschinenskeptiker, wenn Sie wollen, aber wenn Sie ganz ehrlich sind, dann ist doch für uns alle die Spülmaschine eine Terra incognita. Und wohl nicht nur sie.

