Wohnen in Winterthur – Terresta investiert eine Milliarde Franken in ihre Immobilien Die Immobilien-Firma der Stefanini-Stiftung will in den nächsten Jahren nicht nur renovieren, sondern auch neu bauen. In Bülach, aber auch in Winterthur. Till Hirsekorn

Die Wohnhäuser an der Zypressenstrasse in Wülflingen wird die Terresta wohl abreissen und neu bauen. Foto: M. Schoder

Die wohl grösste Immobilienbesitzerin der Stadt hat grosse Pläne. Nicht weniger als eine Milliarde Franken will die Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren in ihr Immo-Portfolio investieren. Das hat Terresta-Geschäftsleiter Renzo Fagetti vor einer Woche beim Jahresrückblick der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) angekündigt. Diese ist landläufig auch als Stefanini-Stiftung bekannt, benannt nach dem verstorbenen Stifter Bruno Stefanini. Der «Beobachter» berichtete am Dienstag gross über die Investitionspläne.



Seit zwei Jahren ist bekannt, dass die Terresta ihre Mehrfamilienhäuser grossflächig «sanft renovieren» will. 500 Millionen Franken wolle man investieren, meinte Fagetti damals. Neu ist, dass die Firma, die zur Stefanini-Stiftung gehört, im grossen Stil wieder selber bauen will, in Winterthur, aber nicht nur. Alleine hier gehören ihr 205 Häuser und rund 1700 Wohnungen.



Eine (nicht abschliessende) Übersicht zu den spannendsten Projekten:



Die Neubauten:

- In Bülach ist mit dem Zentrum Sonnenhof eine Überbauung im Zentrum mit Kultur-Treffpunkt, Restaurant, Läden und Wohnungen geplant. Kostenpunkt: Rund 120 Millionen Franken.



- In Winterthur soll an der Grenze Oberwinterthur/Neuhegi bekanntlich ein neues Sammlungshaus gebaut. Dort soll ab 2026 die Kunstsammlung der Stiftung mit ihren rund 80‘000 Objekten zusammengetragen, restauriert und inventarisiert werden. Wie viel die Stiftung/Terresta in den Neubau investieren will, ist noch nicht bekannt.



- Als besonders baufällig gelten die vier Mehrfamilienhäuser an der Zypressenstrasse 22 bis 28 in Wülflingen. «Hier überlegen wir uns einen Ersatzneubau», sagte Fagetti an der Präsentation.



- Als Besitzerin mehrerer Grundstücke, auch in Winterthur, kann die Terresta auch auf der grünen Wiese planen. Eine freie Parzelle, die Fagetti zeigte, ist die Wiese an der Waldeggstrasse, mitten in einem Wohnquartier zwischen Seen und Mattenbach.