Wie kommen Nutzer an das digitale Geld? Infos einblenden

Alle Bitcoin-Zahlungen und Transaktionen erfolgen via Internet. Bitcoins können per «Mining» hergestellt, gekauft und verkauft, also in reale Währungen umgetauscht werden. Das Bitcoin-Schürfen wird allerdings inzwischen weitgehend von professionellen Akteuren dominiert, die dafür – möglichst in Ländern mit geringen Stromkosten – spezielle Hardware einsetzen. Für Privatnutzer lohnt sich das «Mining» beim Bitcoin kaum noch.