Hürden für Elektroautos – Tesla verliert in der Schweiz an Boden Der US-Hersteller lockt weltweit mit Preisrabatten – und hat Erfolg. In der Schweiz sieht es anders aus. Und das Problem geht tiefer: Der Absatz von Elektroautos stockt, weiteres Ungemach ist in Sicht. Stefan Häne

Tesla hat in der Schweiz im ersten Halbjahr 2023 Marktanteile verloren. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Rang 1. Wieder einmal. Mit seinem Model Y thront Tesla an der Spitze der beliebtesten Neuwagen in der Schweiz. 3018 dieser Fahrzeuge wurden im ersten Halbjahr 2023 verkauft, wie neue Zahlen des Branchenverbands Auto Schweiz zeigen. Elon Musk hat dieses Jahr die Preise für seine Fahrzeuge gesenkt, in der Schweiz sind Modelle teils um mehrere Tausend Franken günstiger geworden. Weltweit überrascht Tesla mit rekordhohen Verkäufen. Die Strategie scheint aufzugehen.