Illnau-Effretikon – Testlauf für Haltestellenverlegung in Ottikon Die Verkehrsbetriebe Glattal testen in Ottikon eine Verlegung der Bushaltekante von der Hütteschüür vor den Volg. Der Startschuss fällt am 5. Juni. Almut Berger

Die Verkehrsbetriebe Glattal testen ab Montag, 5. Juni, in Ottikon eine Verlegung der Haltestelle von der Hütteschüür vor den Volg. Derzeit führt die Strecke der Buslinie Nr. 655 von Effretikon Bahnhof nach Kyburg Dorf via Ottikon und hält in dieser Richtung vor dem Volg. In der umgekehrten Richtung hält der Bus bei der Hütteschüür.

Grund für den Testlauf sind die Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes, wonach bis Ende 2023 Haltestellen hindernisfrei gestaltet sein müssen, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Während in Ottikon vor dem Volg bereits heute ein hindernisfreier Ein- und Ausstieg gegeben ist, hätten sich die Anpassungen der Haltekante bei der Hütteschüür als sehr aufwendig erwiesen.

Kommt es in den ersten vier Wochen des Testbetriebes zu keinen grösseren Verspätungen und S-Bahn-An­schluss-Brüchen, soll der Fahrversuch bis Ende Fahrplanjahr 2023 fortgeführt werden. Bleibt die Fahrzeit weiterhin in etwa gleich, wird das Regime auf den Fahr­plan 2024 definitiv eingeführt. Ansonsten erfolgt der Ausbau der Bushaltekante vor der Hütteschüür.

Almut Berger

