Einreiseregeln treffen Ärmere – Testpflicht macht Familienferien locker 1000 Franken teurer Die neuen Bestimmungen für Flugpassagiere reissen Löcher in die Reisebudgets. Wer schon gebucht hat, darf bei einer Annullation nicht auf Kulanz hoffen. Konrad Staehelin

Hotel und Flug sind aktuell günstig, doch kommen Testkosten hinzu: Szene im ägyptischen Hurghada. Foto: Khaled Desouki (AFP)

Ab ans Meer, an den Strand, ein laues Lüftchen, einen Drink in der Hand. Hunderttausende in der Schweiz wünschen sich im Moment, sie wären weit weg vom Winter-Homeoffice-Mutanten-Blues. Möglich und erlaubt sind solche Reisen auch. Ob sie sinnvoll sind, ist eine andere Frage. Der Bundesrat empfiehlt weiterhin, auf nicht dringliche Auslandsreisen zu verzichten. Die meisten Menschen halten sich daran, zum Leidwesen von Airlines und Reiseveranstaltern.

Da müsste so eine Reise günstig zu haben sein, denkt man sich angesichts der tiefen Nachfrage. «Das aktuelle Preisniveau ist verglichen mit dem Vorjahr oder mit dem gleichen Zeitpunkt 2019 oder 2018 tiefer», sagt Bianca Gähweiler von Hotelplan. Doch reisst die Corona-Krise trotzdem Löcher in die Taschen der Touristen. PCR-Tests, wie sie bald auch die Schweiz bei der Einreise verlangt, können Familienferien schnell mal um 1000 Franken verteuern. Bezahlen müssen die Reisenden die Tests nämlich selbst.