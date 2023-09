Testsieg für den FC Winterthur – FCW gewinnt Torfestival gegen Altach Der FC Winterthur gewinnt den Test vor der Nationalmannschaftspause gegen den SCR Altach mit 4:3. Die Gegentore waren sehenswert, jedoch nicht zwingend. Gregory von Ballmoos

Neftali Manzambi flankt in Richtung Roman Buess. Foto: gvb

Bevor Patrick Rahmen seine Spieler in die Kurzferien entliess, bat er sie noch zu einem Test nach Österreich. Viele Stammspieler liess Rahmen aber zu Hause, von der Startaufstellung gegen Yverdon stand kein einziger auf dem Platz. Es ging darum der «zweiten Garde» Auslauf zu geben – Altach machte es ähnlich. Trainer Joachim Standfest schickte mehrere Ergänzungsspieler aufs Feld.

Die Winterthurer nutzten die Chance unterschiedlich. Samir Ramizi machte ein gutes Spiel und ein Tor, Roman Buess traf gar doppelt. Dafür patzte Torhüter Jozef Pukaj.

Unaufgeregte Startphase

In der Startphase merkte man die fehlende Spielpraxis und die mangelnde Abstimmung auf beiden Seiten. Der FCW war tendenziell besser, richtige Torchancen hatte er jedoch auch nicht. Die Österreicher standen sehr kompakt, hatten aber ihrerseits Mühe gegen das hohe Pressing der Winterthurer. Und wenn es dem FCW mal gelang, in die gefährliche Zone zu kommen, agierte er zu kompliziert.

Altach hatte in der 41. Minute seine erste Chance. Nach einem Ballverlust von Musa Araz konnten sie umschalten und gingen in Führung. Der FCW agierte in dieser Phase in Unterzahl. Nishan Burkart ging nach rund 40 Minuten humpelnd vom Feld. Er griff sich an die hintere Oberschenkelmuskulatur. Für ihn kam Neftali Manzambi.

Munteres Toreschiessen

Praktisch im Gegenzug glich Ramizi wieder aus. Nach einem Solo traf er zum 1:1. Und Remo Arnold erzielte sogar noch vor der Pause den Führungstreffer für den FCW. Er nickte einen Corner von Randy Schneider via Lattenunterkante.

Die Tor lösten die Offensive des FCW etwas. Denn kurz nach der Pause traf Roman Buess per direktem Freistoss sehenswert. Er schlenzte den Ball rechts um die Mauer. Nach rund 70 Minuten doppelte Buess nach. Einen schnellen Angriff nach einem weiten Auskick von Pukaj schloss Buess mit seinem zweiten Tor ab. Es war das 4:2, denn die Altacher hatten in der Zwischenzeit verkürzt. Ein eigentlich harmloser Freistoss aus dem Halbfeld führte zum Anschlusstreffer der Voralberger. Die Winterthurer Hintermannschaft sah dabei nicht sehr gut aus, es stimmte die Zuteilung nicht.

Noch weniger gut sah später Torhüter Pukaj aus, er kassiert ein direktes-Eckball-Tor.

SCR Altach – FC Winterthur 3:4 (1:2) Stadion Schnabelholz, Altach. Tore: 42. Abdijanovic 1:0. 44. Ramizi 1:1. 45. Arnold (Schneider) 1:2. 48. Buess 1:3. 60. Ingolitsch 2:3. 72. Buess (Schneider) 2:4. 85. Lukacevic 3:4. FCW: Pukaj; Schättin, Schmid, Gelmi (65. Corbaz), Sidler (80. Gonçalves); Arnold, Araz (80. Chiappetta); Burkart (42. Manzambi), Schneider, Ramizi; Buess. Bemerkung: FCW nach der Auswechslung von Gelmi mit Arnold in der IV.

Gregory von Ballmoos ist Sportredaktor. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

