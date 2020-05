Parlament in Winterthur – Teure Debatten in der Messehalle Das Coronavirus schickte den Grossen Gemeinderat für drei Monate in die Zwangspause. Die erste Sitzung nach dem Lockdown findet nun am 25. Mai in den Eulachhallen statt. Auch das Krisenmanagement der Stadt steht zur Debatte. Delia Bachmann

Nach der Corona-Pause tagt der Grosse Gemeinderat in den Eulachhallen – mit Tischmikro, Catering und ganz viel Platz. Bild: Enzo Lopardo

Fast drei Monate ist es her, seit der Grosse Gemeinderat von Winterthur das letzte Mal zusammenkam. Das war am 24. Februar. Eine Woche vor der nächsten Sitzung erklärte der Bundesrat die ausserordentliche Lage. Gleichentags setzte Präsident Andreas Geering (CVP) den Ratsbetrieb aus. Während sich das Parlament also in die Pause verabschiedete, erhielt der Stadtrat in der Krise mehr Kompetenzen. Um ihn und die Verwaltung zu entlasten, wurden die Fristen bis am 30. April eingefroren. Damit bleibt der Exekutive mehr Zeit, um politische Vorstösse zu beantworten. Seit dem ersten Mai läuft die Uhr allerdings wieder.